Théâtre Femme non-rééducable Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Femme non-rééducable

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie. Militante des droits de l’homme, elle dérange et parle trop. Travailleuse infatigable, elle est convaincue que le courage civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Face à la volonté de certains pays de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, ce texte fort, engagé et d’une lucidité implacable, nous rappelle la nécessité absolue et sans concession de la liberté de la presse et permet une réflexion profonde sur la démocratie.

A ceux qui couvrent les conflits au péril de leur vie, Femme non-rééducable relate six années de notes, d’articles, d’interviews, de révélations, témoignages… recueillis sur le terrain par Anna Politkovskaïa. Le tout a été réécrit par Stefano MASSINI, dans un style au rasoir, précis, incisif.

Accessible à partir de 13 ans .

