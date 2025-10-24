Théâtre Femme non rééducable Villefranche-de-Rouergue

Théâtre Femme non rééducable

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

FEMME NON-RÉÉDUCABLE retrace le destin hors du commun d’Anna Politkovskaïa, et offre le portrait d’une héroïne contemporaine !

Matrioshka Productions

Qui était cette femme non rééducable selon les autorités russes ? Elle se nommait Anna Politkovskaia et exerçait le métier de journaliste dans son pays : la Russie. Elle a notamment couvert la guerre de Tchétchénie et en a dénoncé les atrocités. Mais la recherche de la vérité dérange les gouvernements autoritaires et elle a été abattue, devant chez elle, en 2006.

À partir de ses notes, de ses écrits, de ses interviews, l’auteur Stefano Massini, internationalement reconnu a écrit cette pièce, interprétée par Caroline Rochefort (nominée aux Molière pour son interprétation dans Changer l’eau des fleurs et Pierre Berçot ; la première incarnant Anna et le second représentant les divers interviewés et le narrateur. La mise en scène de Tadriana Hocking vise à faire de cette journaliste engagée jusqu’à la mort une voix universelle.

Un tel spectacle est une opportunité à l’époque des fake-news et du poids des réseaux sociaux prompts à travestir la réalité. Il permet de réfléchir sur l’importance d’une presse véritable qui se doit d’être libre de nous apporter des informations dont les sources peuvent être vérifiées et qui défend les valeurs démocratiques.

Ce spectacle secoue et réveille les consciences. On en a bien besoin (L’Œil d’Olivier).

Vu au Festival d’Avignon en 2024.

Distribution :

Auteur : Stefano Massini

Traduit de l’italien par Pietro Pizzuti

Mise en scène : Tadrina Hocking

Interprètes : Pierre Berçot et Caroline Rochefort

Création décor et Assistanat : Stéphane Duclot

Création lumière : François Leneveu

Musique et Son : Goyave

Costumes : Julia Allègre

Peintre scénographe : Delphine Brouard

Régisseur technique : Olivier Colomb

Site Internet de la Cie : https://www.matrioshka.fr/femme-non-reeducable-avignon2025 .

English :

UNREDUCABLE WOMAN traces the extraordinary destiny of Anna Politkovskaya, and offers a portrait of a contemporary heroine!

German :

FEMME NON-RÉDUCABLE zeichnet das außergewöhnliche Schicksal von Anna Politkowskaja nach und bietet das Porträt einer zeitgenössischen Heldin!

Italiano :

UNREDUCABLE WOMAN ripercorre lo straordinario destino di Anna Politkovskaya e offre il ritratto di un’eroina contemporanea!

Espanol :

UNREDUCABLE WOMAN traza el extraordinario destino de Anna Politkovskaya y ofrece el retrato de una heroína contemporánea

