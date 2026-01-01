Théâtre Ferme sous hôtes tensions Fréland

Théâtre Ferme sous hôtes tensions

4 rue des sorbiers Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Retrouvez la troupe de théâtre de Fréland dans cette pièce pleine d’énergie, de bonne humeur et de surprises. Une comédie où rien ne va, mais tout fait rire.

A la ferme, tout devrait être tranquille des hôtes à recevoir, une journée bien organisée, un calme champêtre…sauf que les hôtes qui débarquent sont plus surprenants les uns que les autres. Entre gaffes en série, esprits qui s’invitent, caractères qui explosent et quiproquos en rafale, la tension monte…et les rires aussi. Une immersion en campagne profonde où les surprises et les intrigues se succèdent sans répit. .

4 rue des sorbiers Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 52 44 85 theatredefreland@gmail.com

English :

Join the Fréland theater troupe in this play full of energy, good humor and surprises. A comedy where nothing goes right, but everything makes you laugh.

