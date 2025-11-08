Théâtre Fernanda Mutzig

Théâtre Fernanda

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 21:00:00

2025-11-08

Fernanda: l’histoire d’une vie, de l’Espagne de Franco à Strasbourg. Sara F. explore les souvenirs de sa grand-mère.

Venez assister à une date unique de FERNANDA menée par la compagnie Les Poupées Pourpres à le Scène le Rohan à Mutzig à 20h00, le Samedi 8 novembre 2025.

Fernanda est une pièce qui est née à la suite de nombreuses années, assise autour d’une table, un thé à la main, écoutant le témoignage d’une vie, celui de ma grand-mère

Sara FERNANDEZ

Fernanda découvre sa petite fille Sara, parcourant l’album photo de famille. Suite à l’intérêt prononcé de sa petite fille, Fernanda replonge dans ses souvenirs…

1960, Fernanda a 16 ans. Elle va rejoindre son père qui a dû fuir le régime de Franco. Dans le train, en compagnie de ses sœurs, Paqui et Pepi, elle s’apprête à quitter Castillejos pour Strasbourg. Nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue. Sa vie comme celle de ses sœurs va changer. Et notre histoire commence…

À travers les yeux de Sara, sa petite-fille, Fernanda se remémore ces années fondatrices. Entre rires et larmes, elle transmet à sa famille l’histoire d’une génération qui a tout sacrifié pour offrir un meilleur futur à ses enfants.

Distribution:Mise en scène Nora GIRET Ecriture Sara FERNANDEZLumière Baptiste DESCHAMPSAvec Alizée BOCHET, Julie CHIALVA, Sara FERNANDEZ, Simon GAGNAGE, Louis LE BOZEC

* Bar disponible dès 19 heures et jusqu’à 23 heures 30, avec boissons, et tapas différentes. Un moment chaleureux pour se retrouver autour de l’ambiance espagnol des années 1960. * .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 41 45 13 lespoupeespourpres@gmail.com

English :

Fernanda: the story of a life from Franco’s Spain to Strasbourg. Sara F. explores her grandmother’s memories.

German :

Fernanda: Die Geschichte eines Lebens, von Francos Spanien bis Straßburg. Sara F. erforscht die Erinnerungen ihrer Großmutter.

Italiano :

Fernanda: la storia di una vita dalla Spagna di Franco a Strasburgo. Sara F. esplora i ricordi della nonna.

Espanol :

Fernanda: la historia de una vida desde la España franquista hasta Estrasburgo. Sara F. explora los recuerdos de su abuela.

