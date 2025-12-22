Théâtre Fest’ Ta Mine 2, Rue du Penquer Plabennec

Théâtre Fest’ Ta Mine 2

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association Vis Ta Mine a 30 ans et pour les fêter dignement, nous avons le plaisir de vous annoncer la deuxième édition du festival de théâtre Fest’ Ta Mine.

Au programme, du théâtre amateur et professionnel, des balades contées, un spectacle jeune public…

Nous souhaitons garder un peu de suspens mais nous pouvons déjà vous annoncer

la venue de la compagnie des 7 Fromentins avec son spectacle Algorithme mis en scène

par François Boursier, avec Barbara Lambert. Dans l’esprit de Black Mirror, Algorithme nous amène à une réflexion sur les nouvelles technologies et assistants connectés. Un spectacle salutaire, engagé et plein d’espoir qui a reçu le prix Tournesol Société en Avignon en 2024.

C’est l’histoire de Max, incarnation de ce qu’on nomme la trentaine épanouie . Addicte aux nouvelles technologies, elle est propulsée dans une expérience aux frontières du fantastique. Son histoire pourrait bien être la vôtre… .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Fest’ Ta Mine 2

L’événement Théâtre Fest’ Ta Mine 2 Plabennec a été mis à jour le 2025-12-22 par OT PAYS DES ABERS