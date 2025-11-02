Théâtre: Festival automne Tracn’art 24 rue monnaie vieille Montélimar

Théâtre: Festival automne Tracn’art 24 rue monnaie vieille Montélimar dimanche 2 novembre 2025.

Théâtre: Festival automne Tracn’art

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-02

En novembre, on se retrouve tous les dimanches pour rire ensemble avec la Cie Tracn’Art ! Des comédies pleines d’énergie et de bonne humeur à partager entre amis ou en famille.

.

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

Every Sunday in November, we’ll be laughing together with Cie Tracn?Art! Comedies full of energy and good humor to share with friends and family.

German :

Im November treffen wir uns jeden Sonntag, um gemeinsam mit der Cie Tracn?Art zu lachen! Komödien voller Energie und guter Laune, die man mit Freunden oder der Familie teilen kann.

Italiano :

Tutte le domeniche di novembre, ridiamo insieme con Cie Tracn?Art! Commedie piene di energia e buonumore da condividere con gli amici o la famiglia.

Espanol :

Todos los domingos de noviembre, ¡nos reiremos juntos con Cie Tracn?Art! Comedias llenas de energía y buen humor para compartir con amigos o en familia.

L’événement Théâtre: Festival automne Tracn’art Montélimar a été mis à jour le 2025-09-11 par Montélimar Tourisme Agglomération