Théâtre – Festival Itinérant – Promis, juré ! Quai Grimoult Les Andelys

Théâtre – Festival Itinérant – Promis, juré ! Samedi 19 juillet, 17h00 Quai Grimoult Eure

Début : 2025-07-19T17:00:00 – 2025-07-19T18:30:00

Fin : 2025-07-19T17:00:00 – 2025-07-19T18:30:00

PROMIS, JURE !

Marie et Samuel ont scellé un pacte, enfants, lorsque leur cœur perdu était privé d’amour et de famille.

Trois décennies plus tard, fidèles à cet engagement, ils élèvent Clara, la fille de Marie. Toutes les appa-rences du couple. Toutes les apparences d’une famille que rien ne semble pouvoir bouleverser. Jusqu’à ce que des évènements les poussent à se dévoiler, à dire les rêves et avouer les désirs. Marie et Samuel vont alors réveiller des blessures et éprouver leurs liens.

Origine, filiation, transmission. Quels adultes sont-ils devenus ? Que vaut une promesse d’enfants dans les intempéries de la vie ? Quelle place pour Clara dans ce tumulte ?

Promis, juré ! c’est l’histoire intime de ce couple et de cette adolescente. Une histoire de famille, singu-lière, à la fois unique et universelle.

PASCAL VIDAILLAC, auteur, chanteur, comédien

Promis, juré ! est sa première pièce. Inspirée de son propre parcours, elle lui permet d’évoquer une nouvelle fois des thèmes chers à son répertoire et à ses créations : les liens du sang, les liens d’amour. Il interprète le rôle de Samuel, un homme complexe, dont l’apparente tranquillité masque de profondes blessures.

CAMILLE BARADEL, comédienne, metteuse en scène, musicienne

Camille Baradel a une riche expérience au théâtre, dans le jeu comme dans la direction de projets. Elle est repérée par Pascal Vidaillac dans la pièce Le Chien, La Nuit et Le Couteau, du collectif les 8 Poings, où elle est très engagée. Elle interprète le rôle de Marie, une femme en quête d’avenir, prête à bousculer ses engagements.

MAUREEN CHOPART, comédienne

En 2021, Maureen intègre le conservatoire de Rouen en CPES. Touche à tout du théâtre, elle s’implique très tôt dans différents projets. Elle joue, s’initie à la mise en scène, à la création et même à la recherche artistique. Maureen joue le rôle de Clara, une adoles-cente d’aujourd’hui, spontanée, drôle et atta-chante.

TAÏRA BOREE, cmédienne, auteure et metteuse en scène

Directrice artistique de la Cie du Bélouga et de l’Espace Culturel des Mares Plates, Taïra a une longue et belle expérience au cinéma et au théâtre, en particulier avec la Ligue d’Improvisation Française. Son œil avisé et ses compétences en direction d’acteurs donnent une di-mension humaine et très vivante à la mise en scène de cette nouvelle pièce.

