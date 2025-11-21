Théâtre festival Le Choupisson Rue Etienne Gantrel Metz

Théâtre festival Le Choupisson

Le festival d’improvisation théâtrale, le Choupisson, c’est 2 jours de spectacles avec la troupe du Bordel et ses invités.?

Vendredi 21 novembre

20h30 Production

Deux films, deux genres, deux débuts d’histoires… mais un seul film sera produit !

22h Retour au Valhalla

Erik, un Viking parti depuis de longues années, revient enfin au village. Mais il ne revient pas les mains vides il rapporte un mystérieux objet venu d’une civilisation lointaine.

Samedi 22 novembre

19h La Guilde du Cerf vole

Tout le monde connaît la légendaire Guilde du Cerf Voleur. Ces héros nordiques, nés dans la fumée et l’hydromel de leur taverne mythique, se réunissent à nouveau !

20h30 Copains comme poulets

Sortie au chapeau

En une carrière de flic, il s’en passe des choses banales et extraordinaires. Et si la clé n’était que votre bon vieux coéquipier?Tout public

English :

The Choupisson improvisational theater festival is 2 days of shows with the Bordel troupe and guests..

Friday, November 21st

8:30pm Production

Two films, two genres, two story beginnings? but only one film will be produced!

22h Return to Valhalla

Erik, a Viking who has been away for many years, finally returns to the village. But he doesn?t return empty-handed: he brings back a mysterious object from a distant civilization.

Saturday, November 22nd

7pm La Guilde du Cerf vole

Everyone knows the legendary Guilde du Cerf Voleur. These Nordic heroes, born in the smoke and mead of their mythical tavern, are back together again!

8:30 pm Buddies like chickens

Out with the hat

In the course of a cop’s career, a lot can happen, both ordinary and extraordinary. But what if the key is your good old teammate?

German :

Das Improvisationstheaterfestival Choupisson ist ein zweitägiges Spektakel mit der Truppe Le Bordel und ihren Gästen..

Freitag, 21. November

20.30 Uhr Produktion

Zwei Filme, zwei Genres, zwei Anfänge von Geschichten? aber nur ein Film wird produziert!

22:00 Uhr Rückkehr nach Walhalla

Erik, ein Wikinger, der vor vielen Jahren fortgegangen ist, kehrt endlich in sein Dorf zurück. Doch er kommt nicht mit leeren Händen zurück: Er bringt ein mysteriöses Artefakt aus einer fernen Zivilisation mit.

Samstag, 22. November

19:00 Uhr Die Gilde des fliegenden Hirsches

Jeder kennt die legendäre Gilde des Diebischen Hirsches. Diese nordischen Helden, die im Rauch und Met ihrer mythischen Taverne geboren wurden, treffen sich wieder!

20.30 Uhr Freunde wie Hühner

Aus dem Hut gezogen

In einer Karriere als Polizist passieren viele banale und außergewöhnliche Dinge. Was, wenn der Schlüssel dazu Ihr guter alter Partner ist?

Italiano :

Il festival di improvvisazione teatrale di Choupisson prevede 2 giorni di spettacoli con la troupe Bordel e i suoi ospiti?

Venerdì 21 novembre

20.30 Produzione

Due film, due generi, due trame, ma un solo film sarà prodotto!

22.00 Ritorno al Valhalla

Erik, un vichingo che è stato lontano per molti anni, torna finalmente al villaggio. Ma non torna a mani vuote: porta con sé un misterioso oggetto proveniente da una civiltà lontana.

Sabato 22 novembre

ore 19.00 La gilda del cervo vola

Tutti conoscono la leggendaria Gilda del Cervo. Questi eroi nordici, nati nel fumo e nell’idromele della loro mitica taverna, si incontrano di nuovo!

ore 20.30 Amici come polli

Fuori il cappello

Nel corso della carriera di un poliziotto accadono molte cose ordinarie e straordinarie. E se la chiave fosse il vostro vecchio compagno di squadra?

Espanol :

El festival de improvisación teatral de Choupisson son 2 días de espectáculos con la compañía Bordel y sus invitados..

Viernes 21 de noviembre

20.30 h Producción

Dos películas, dos géneros, dos argumentos… ¡pero sólo se producirá una película!

22.00 h Regreso al Valhalla

Erik, un vikingo que ha estado ausente durante muchos años, regresa por fin al pueblo. Pero no vuelve con las manos vacías: trae un misterioso objeto de una civilización lejana.

Sábado 22 de noviembre

19.00 h La Cofradía del Ciervo vuela

Todo el mundo conoce a la legendaria Cofradía del Ciervo. Estos héroes nórdicos, nacidos entre el humo y el hidromiel de su mítica taberna, ¡se reúnen de nuevo!

20.30 h Amigos como pollos

Fuera el sombrero

A lo largo de la carrera de un policía ocurren muchas cosas ordinarias y extraordinarias. ¿Y si la clave fuera tu viejo compañero de equipo?

