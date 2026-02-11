Théâtre Feu la forêt Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die

Théâtre Feu la forêt Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die mardi 24 mars 2026.

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit
Adhérent de l'association, demandeur d'emploi, professionnel du spectacle, étudiant, quotient familial <900€, quotient familial <600€ Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-03-24 20:00:00 fin : 2026-03-24 22:00:00 Date(s) : 2026-03-24 Un texte à la croisée des mondes et des époques, où le feu bouleverse les certitudes et les destinées.

English :

A text at the crossroads of worlds and eras, where fire upsets certainties and destinies.

