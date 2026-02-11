Théâtre Feu la forêt Cie le Chant des pistes Théâtre les Aires Die

Théâtre Feu la forêt Cie le Chant des pistes

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

Adhérent de l’association, demandeur d’emploi, professionnel du spectacle, étudiant, quotient familial <900€, quotient familial <600€ Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-03-24 20:00:00 fin : 2026-03-24 22:00:00 Date(s) : 2026-03-24 Un texte à la croisée des mondes et des époques, où le feu bouleverse les certitudes et les destinées. . Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A text at the crossroads of worlds and eras, where fire upsets certainties and destinies.

L’événement Théâtre Feu la forêt Cie le Chant des pistes Die a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays Diois