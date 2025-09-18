Théâtre Feue La Mère de Madame Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Théâtre Feue La Mère de Madame Théâtre de Poche Saint-Brieuc samedi 7 février 2026.

Théâtre Feue La Mère de Madame

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date : 

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Yvonne est réveillée à quatre heures du matin par son mari, passablement éméché, qui rentre du bal des Quatz’arts et qui avait oublié ses clefs. Quand tout à coup un valet benêt vient annoncer en pleine nuit le décès de la mère de madame.

Mais s’adresse-t-il aux bonnes personnes ? Ou comment devenir fou quand on vous annonce le décès d’un proche qui n’est pas le vôtre !! Soirée déguisée, erreur de palier, scène de ménage et nuit arrosée égayent cette pièce célébrissime.

Caricature subtile du milieu bourgeois, ce petit chef d’œuvre à l’implacable mécanique humoristique offre rebondissements et quiproquos en série à l’occasion d’une soirée placée sous le signe du rire. .

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 44 68 68

