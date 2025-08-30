Théâtre Fiesta Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Depuis toujours, Nono n’a qu’une idée faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans. La liste des invités, les guirlandes colorées, les jeux, la playlist Ayanakamuresque qui va enflammer le dancefloor, tout est prêt ! …

…Seulement un phénomène inattendu débarque la tempête Marie-Thérèse.

Elle fait souffler sur le pays ses bourrasques et contraint chacun à rester chez soi. Les voitures valdinguent dans le ciel, les gens tourbillonnent dans les nuages, c’est la panique à bord. Le ministre oblige les enfants non exceptionnels à rester chez eux. Les potes de Nono s’interrogent faut-il braver les interdits pour se réunir et faire la fête ? Dix ans, au fond, ça compte vraiment ? Comment on fait sans fiesta pour s’aimer ?

En pariant sur la richesse de leurs différences, les Partenaires Jeune Public du Maine-et-Loire développent des complicités basées sur la solidarité territoriale et la défense de la création artistique pour l’enfance et la jeunesse.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 avril 2026 de 10h à 10h55 et de 14h30 à 15h25. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Nono has always had one idea: to throw a huge party for his tenth birthday. The guest list, the colorful garlands, the games, the Ayanakamuresque playlist that will set the dancefloor alight everything is ready! …

German :

Nono hatte schon immer nur eine Idee: eine riesige Fiesta zu seinem zehnten Geburtstag. Die Gästeliste, die bunten Girlanden, die Spiele, die Ayanakamuresque-Playlist, die den Dancefloor zum Kochen bringen wird alles ist bereit!

Italiano :

Nono ha sempre avuto un’idea: organizzare una grande festa per il suo decimo compleanno. La lista degli invitati, le ghirlande colorate, i giochi, la playlist ayanakamuresca che infiammerà la pista da ballo: tutto è pronto!

Espanol :

Nono siempre ha tenido una idea: celebrar su décimo cumpleaños con una gran fiesta. La lista de invitados, las guirnaldas de colores, los juegos, la lista de reproducción ayanakamuresca que hará arder la pista de baile… ¡todo está listo!

