Théâtre Fiesta Montreuil-Bellay

Théâtre Fiesta Montreuil-Bellay mercredi 28 janvier 2026.

Théâtre Fiesta

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 11:00:00

2026-01-28

Cette création 2026, choisie par le réseau Partenaires Jeune Public 49, soutenue par la saison culturelle de l’Agglomération, adapte le récit Fiesta de l’autrice Gwendoline Soublin. Il a remporté plusieurs prix.

Depuis toujours, Nono n’a qu’une idée: faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans. La liste des invités, les guirlandes colorées, les jeux, la playlist Ayanakamuresque qui va enflammer le dancefloor, tout est prêt! Seulement un phénomène inattendu débarque: la tempête Marie-Thérèse.

Elle fait souffler sur le pays ses bourrasques et contraint chacun à rester chez soi. Le ministre oblige les enfants non exceptionnels à rester chez eux. Tout est remis en question et les interrogations fusent: faut-il braver les interdits et faire la fête?

Cette fable joue la carte de la lucidité enfantine face aux grandes questions du dérèglement climatique ou de la différence.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 28 janvier 2026 de 10h à 11h. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

This 2026 creation, chosen by the Partenaires Jeune Public 49 network and supported by the Agglomération?s cultural season, adapts the story Fiesta by author Gwendoline Soublin. It has won several awards.

German :

Diese Uraufführung 2026, die vom Netzwerk Partenaires Jeune Public 49 ausgewählt und von der Kultursaison der Agglomeration unterstützt wurde, adaptiert die Erzählung Fiesta der Autorin Gwendoline Soublin. Es wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Italiano :

Questa produzione 2026, scelta dalla rete Partenaires Jeune Public 49 e sostenuta dalla stagione culturale dell’Agglomération, adatta il racconto Fiesta dell’autrice Gwendoline Soublin. Ha vinto diversi premi.

Espanol :

Esta producción de 2026, elegida por la red Partenaires Jeune Public 49 y apoyada por la Temporada Cultural de la Agglomération, adapta el cuento Fiesta de la autora Gwendoline Soublin. Ha ganado varios premios.

