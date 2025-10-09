THÉÂTRE FILLE DE Sète

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Dans un univers esthétique tout en contraste, mêlant musiciens et chanteurs d’opéra, cette épopée hors du commun résonne comme une formidable quête d’émancipation féminine.

Claire Diterzi Cie Je garde le chienVoici un spectacle musical, entre opéra et pop culture, sur la vie d’Anny, la fille d’Anna Karénine, héroïne éponyme du célèbre roman de Tolstoï ! S’inspirant de l’univers de l’écrivain, Claire Diterzi, autrice, compositrice et interprète, signe un spectacle total où se mêlent théâtre, chants, musique et vidéo, pour raconter le destin de cette jeune femme.La pièce commence là où le roman s’achève par la mort d’Anna Karénine. Car si le sort de l’héroïne est scellé par ce trépas, une interrogation demeure que devient son héritière ? Obsédée par cette question, Claire Diterzi imagine une épopée fantasque et nous mène sur les pas d’Anny. On suit la jeune femme traverser les époques pour atterrir en France avec l’espoir de réaliser son rêve devenir batteuse de rock !Dans un univers esthétique tout en contraste, mêlant musiciens et chanteurs d’opéra, cette épopée hors du commun résonne comme une formidable quête d’émancipation féminine. .

In an aesthetic universe full of contrasts, combining musicians and opera singers, this extraordinary epic resonates as a formidable quest for female emancipation.

In einer kontrastreichen ästhetischen Welt, in der Musiker und Opernsänger zusammenkommen, klingt dieses außergewöhnliche Epos wie eine gewaltige Suche nach weiblicher Emanzipation.

Ambientata in un universo estetico di contrasti, con musicisti e cantanti d’opera, questa straordinaria epopea risuona come una formidabile ricerca di emancipazione femminile.

Ambientada en un universo estético de contrastes, con músicos y cantantes de ópera, esta extraordinaria epopeya resuena como una formidable búsqueda de la emancipación femenina.

