Théâtre Filles et soie Maison d’Elsa Jarny

Théâtre Filles et soie 16a avenue du général patton Jarny 2026-04-29

Théâtre Filles et soie Maison d’Elsa Jarny mercredi 29 avril 2026.

Théâtre Filles et soie

Maison d’Elsa 16a avenue du général patton Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Représentation théâtrale Filles et Soie
Réservations recommandéesTout public
  .

Maison d’Elsa 16a avenue du général patton Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 28 67  communication@jarnisy.fr

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English :

Filles et Soie theatrical performance
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L’événement Théâtre Filles et soie Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL

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