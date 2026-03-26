Théâtre Filles et soie Maison d’Elsa Jarny
Théâtre Filles et soie Maison d’Elsa Jarny mercredi 29 avril 2026.
Théâtre Filles et soie
Maison d’Elsa 16a avenue du général patton Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Représentation théâtrale Filles et Soie
Réservations recommandéesTout public
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Maison d’Elsa 16a avenue du général patton Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 28 67 communication@jarnisy.fr
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English :
Filles et Soie theatrical performance
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L’événement Théâtre Filles et soie Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL
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