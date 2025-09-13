THÉÂTRE « FIN DE SERVICE » Cox

THÉÂTRE « FIN DE SERVICE » Cox samedi 13 septembre 2025.

THÉÂTRE « FIN DE SERVICE »

ASSOCIATION « ALLANT VERS » Cox Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

C’est aussi la reprise pour le bar associatif de Cox !

Toute l’équipe est très heureuse de vous convier au 1er événement de la saison une pièce de théâtre !

Il s’agit de « Fin de service », d’Yves Garnier, mise en scène de Nathalie Barolle et joué par la Cie Les Neauphles (Fanny Bonardi, Cécile Tissier, Ruben Miguel Carrillo).

C’est une histoire de sentiments, de rancœurs enfouies, de fantômes du passé.

Un lieu improbable, un étrange couple jouant un rituel bien rôdé, une touche d’humour noir et un dénouement radical, ce sont les éléments qui constituent cette histoire.

Au travers de joutes verbales, parfois odieuses et souvent drôles, on perçoit la familiarité d’une longue cohabitation, où les vexations réveillent les vieilles blessures et les secrets enfouis.

Comme d’habitude, la pièce sera précédée d’une petite restauration pour ceux qui le souhaite, sur réservation. Et comme toujours, vous pourrez échanger avec les artistes autour d’un verre après la pièce.

L’équipe de l’association « Allant Vers » vous attend nombreux pour ce 1er événement de la saison ! 10 .

ASSOCIATION « ALLANT VERS » Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com

English :

Cox’s community bar is back in business!

The whole team is delighted to invite you to the 1st event of the season: a play!

German :

Auch in der Vereinsbar von Cox geht es wieder los!

Das gesamte Team freut sich, Sie zum ersten Event der Saison einzuladen: ein Theaterstück!

Italiano :

Il bar della comunità di Cox è di nuovo in azione!

Tutto il team è lieto di invitarvi al primo evento della stagione: uno spettacolo teatrale!

Espanol :

¡El bar comunitario de Cox vuelve a la acción!

Todo el equipo está encantado de invitarle al 1er evento de la temporada: ¡una obra de teatro!

L’événement THÉÂTRE « FIN DE SERVICE » Cox a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE