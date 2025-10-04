Théâtre Finie la Comédie rue du Stade Breuil-Magné

Théâtre Finie la Comédie rue du Stade Breuil-Magné samedi 4 octobre 2025.

Théâtre Finie la Comédie

rue du Stade Salle Théâtrale et Culturelle Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Comédie de Lorraine Lévy par la troupe du Théâtre de La Moulinette (troupe adhérente à la Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre Amateur).

rue du Stade Salle Théâtrale et Culturelle Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 40 67 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Theatre: No More Comedy

Comedy by Lorraine Lévy performed by the Théâtre de La Moulinette theatre company (member of the National Federation of Amateur Theatre Companies).

German : Theater: Schluss mit der Komödie

Komödie von Lorraine Lévy, aufgeführt von der Theatergruppe Théâtre de La Moulinette (Mitglied der Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre Amateur, dem nationalen Verband der Amateurtheatergruppen).

Italiano :

Commedia di Lorraine Lévy della troupe del Théâtre de La Moulinette (membro della Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre Amateur).

Espanol :

Comedia de Lorraine Lévy por la compañía Théâtre de La Moulinette (miembro de la Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre Amateur).

