Informations pratiques

Sancerre

[Théâtre]: FLAGRANT DENI d’après MAUPASSANT

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.

Avec ALAIN PAYEN Mise en scène de CATHERINE BENHAMOUFamilles

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.

Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaître à la barre une galerie de personnages tous plus truculents et loufoques les uns que les autres.

Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain.« Qui suis-je pour me railler de cette femme, moi qui n’ai jamais aimé ? », fait-il dire au jeune juge Saval, ce même juge qui sera fauché par l’amour au crépuscule de sa vie.

Avec ALAIN PAYEN Mise en scène de CATHERINE BENHAMOU 12 .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 75 25 51 pitonculture.sancerre@gmail.com

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English :

In the court of %AB Flagrant Denial %BB everyone denies, recants, and distrusts.

Starring ALAIN PAYEN, directed by CATHERINE BENHAMOU

L’événement [Théâtre]: FLAGRANT DENI d’après MAUPASSANT Sancerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois