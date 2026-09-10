[Théâtre]: FLAGRANT DENI d’après MAUPASSANT Sancerre
vendredi 27 novembre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Théâtre]: FLAGRANT DENI d’après MAUPASSANT
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.
Avec ALAIN PAYEN Mise en scène de CATHERINE BENHAMOUFamilles
Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie.
Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaître à la barre une galerie de personnages tous plus truculents et loufoques les uns que les autres.
Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain.« Qui suis-je pour me railler de cette femme, moi qui n’ai jamais aimé ? », fait-il dire au jeune juge Saval, ce même juge qui sera fauché par l’amour au crépuscule de sa vie.
Avec ALAIN PAYEN Mise en scène de CATHERINE BENHAMOU 12 .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 75 25 51 pitonculture.sancerre@gmail.com
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English :
In the court of %AB Flagrant Denial %BB everyone denies, recants, and distrusts.
Starring ALAIN PAYEN, directed by CATHERINE BENHAMOU
L’événement [Théâtre]: FLAGRANT DENI d’après MAUPASSANT Sancerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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