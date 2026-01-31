Théâtre flamenco: J’ai muré les portes et les fenêtres Centre du Patrimoine Arménien Valence
Théâtre flamenco: J’ai muré les portes et les fenêtres
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-03-26 18:30:00
2026-03-26
Théâtre flamenco par la Compagnie Anda Jaleo
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Flamenco theater by Compagnie Anda Jaleo
