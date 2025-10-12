THÉÂTRE Fleix

THÉÂTRE Fleix dimanche 12 octobre 2025.

4 Rue de l'École Fleix Vienne

SINCÈRE À RIEN Comédie d'Anny LESCALIER

FLEIX Salle des fêtes 15h00

Agacée par l'hypocrisie des humains, Julie défie ses parents de passer la journée sans mentir. En sont-ils capables ?

Même si cela leur semble facile, pas sûr que chacun s'en sorte indemne

Entrée Adulte 10 €, de 12 à 16 ans 5 €, -12 ans gratuite

Rens. www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14 .

4 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 66 90 14 comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

