THÉÂTRE Fleix

SINCÈRE À RIEN Comédie d’Anny LESCALIER
FLEIX Salle des fêtes 15h00
Agacée par l’hypocrisie des humains, Julie défie ses parents de passer la journée sans mentir. En sont-ils capables ?
Même si cela leur semble facile, pas sûr que chacun s’en sorte indemne
Entrée Adulte 10 €, de 12 à 16 ans 5 €, -12 ans gratuite
Rens. www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14 .
