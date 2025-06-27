Théâtre Flop Charleville-Mézières

Théâtre Flop

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Dans ce théâtre d’objets fantasque, le quatuor de multi-instrumentistes dévoile la diversité des sons: du silence jusqu’au bruit le plus détonant, de la musique composée à la chanson douce.À partir d’un superbe album pour enfants, les Chats Pelés multiplient les trouvailles (typo)graphiques et les saillies humoristiques dans cette odyssée fantaisiste et ludique.Découvrir les tarifs.

English :

In this whimsical theater of objects, the quartet of multi-instrumentalists unveil the diversity of sounds: from silence to the most detonating noise, from composed music to gentle song.Based on a superb children?s album, Les Chats Pelés multiply their (typo)graphic finds and humorous jabs in this whimsical and playful odyssey.Discover prices.

German :

In diesem fantasievollen Objekttheater enthüllt das Quartett von Multi-Instrumentalisten die Vielfalt der Klänge: von der Stille bis zum lautesten Lärm, von der komponierten Musik bis zum sanften Lied.Ausgehend von einem wunderschönen Kinderbuch vervielfachen die Chats Pelés in dieser fantasievollen und spielerischen Odyssee die (typo)grafischen Einfälle und humorvollen Sprünge.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

In questo stravagante teatro di oggetti, il quartetto di polistrumentisti rivela la diversità dei suoni: dal silenzio al rumore più detonante, dalla musica composta al canto gentile.Basandosi su un superbo album per bambini, Les Chats Pelés moltiplicano le trovate grafiche e le battute umoristiche in questa odissea stravagante e giocosa.Scopri i prezzi.

Espanol :

En este caprichoso teatro de objetos, el cuarteto de multiinstrumentistas revela la diversidad de los sonidos: del silencio al ruido más detonante, de la música compuesta a la canción suave.Basándose en un magnífico álbum infantil, Les Chats Pelés multiplican los hallazgos (typo)gráficos y los golpes de humor en esta odisea caprichosa y lúdica.Descubra los precios.

