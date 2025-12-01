Théâtre Florette et Patapon Congé-sur-Orne
Salle des fêtes Congé-sur-Orne Sarthe
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Des personnages haut en couleurs dans un vaudeville endiablé.
Deux associés, Florette et Patapon, doivent se rendre à Londres pour conclure une affaire. Ils laissent leurs femmes Riquette et Blanche à Paris, sous la surveillance de leur fidèle employé. Tout ce petit monde se retrouvera à Cotte-sur-mer parmi une galerie de personnages hauts en couleurs, dans des situations cocasses où quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme infernal. .
Salle des fêtes Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 42 39 lesjdlb.com@gmail.com
