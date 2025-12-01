Théâtre Florette et Patapon Congé-sur-Orne

Théâtre Florette et Patapon

Salle des fêtes Congé-sur-Orne Sarthe

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

2025-12-13

Des personnages haut en couleurs dans un vaudeville endiablé.

Deux associés, Florette et Patapon, doivent se rendre à Londres pour conclure une affaire. Ils laissent leurs femmes Riquette et Blanche à Paris, sous la surveillance de leur fidèle employé. Tout ce petit monde se retrouvera à Cotte-sur-mer parmi une galerie de personnages hauts en couleurs, dans des situations cocasses où quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme infernal. .

Salle des fêtes Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 42 39 lesjdlb.com@gmail.com

English :

Colorful characters in a wild vaudeville.

German :

Farbenfrohe Charaktere in einem wilden Varieté.

Italiano :

Personaggi colorati in un vaudeville selvaggio.

Espanol :

Personajes pintorescos en un vodevil salvaje.

