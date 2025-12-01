Théâtre Florette et Patapon par Les Jeux Dits de la Bruyère

Salle des fêtes Congé-sur-Orne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Vaudeville endiablé de M. Hennequin et P. Weber.

Deux associés, Florette et Patapon, doivent se rendre à Londres pour conclure une affaire. Ils laissent leurs femmes sous la surveillance de leur fidèle employé. Tout ce petit monde se retrouvera à Cotte-sur-mer parmi une galerie de personnages hauts en couleurs, dans des situations cocasses où quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme infernal.

Entrée libre, sortie au chapeau.

Et pour prolonger la soirée, le restaurant Chez Cathy vous attend ! Réservations: 02 43 97 42 39 .

Salle des fêtes Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 42 39

English :

Wild vaudeville by M. Hennequin and P. Weber.

German :

Wildes Vaudeville von M. Hennequin und P. Weber.

Italiano :

Vaudeville selvaggio di M. Hennequin e P. Weber.

Espanol :

Vodevil salvaje de M. Hennequin y P. Weber.

L’événement Théâtre Florette et Patapon par Les Jeux Dits de la Bruyère Congé-sur-Orne a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Maine Saosnois