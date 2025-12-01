Théâtre Florette et Patapon par Les Jeux Dits de la Bruyère Congé-sur-Orne
Théâtre Florette et Patapon par Les Jeux Dits de la Bruyère
Salle des fêtes Congé-sur-Orne Sarthe
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Vaudeville endiablé de M. Hennequin et P. Weber.
Deux associés, Florette et Patapon, doivent se rendre à Londres pour conclure une affaire. Ils laissent leurs femmes sous la surveillance de leur fidèle employé. Tout ce petit monde se retrouvera à Cotte-sur-mer parmi une galerie de personnages hauts en couleurs, dans des situations cocasses où quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme infernal.
Entrée libre, sortie au chapeau.
Et pour prolonger la soirée, le restaurant Chez Cathy vous attend ! Réservations: 02 43 97 42 39 .
Salle des fêtes Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 42 39
English :
Wild vaudeville by M. Hennequin and P. Weber.
German :
Wildes Vaudeville von M. Hennequin und P. Weber.
Italiano :
Vaudeville selvaggio di M. Hennequin e P. Weber.
Espanol :
Vodevil salvaje de M. Hennequin y P. Weber.
