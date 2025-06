[Théatre] Fondre – Maison Jacques Prévert Dieppe 22 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

[Théatre] Fondre Maison Jacques Prévert / 81 Rue Montigny, 76200 Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

À l’occasion de la présentation de fin d’année de l’Atelier 13 collectif, venez découvrir Fondre, une pièce sensible et percutante de Guillaume Poix, mise en scène par Romain Collard.

Sur scène, douze comédiennes et comédiens donnent vie à un texte engagé, qui questionne notre rapport au monde, à l’urgence climatique, à ce qui se délite… et à ce qu’il reste à sauver.

À travers une forme courte et accessible (40 minutes), Fondre surprend, émeut et invite à réfléchir autrement.

️ Entrée libre Tout public

Réservation conseillée atelier13collectif@gmail.com

À l’occasion de la présentation de fin d’année de l’Atelier 13 collectif, venez découvrir Fondre, une pièce sensible et percutante de Guillaume Poix, mise en scène par Romain Collard.

Sur scène, douze comédiennes et comédiens donnent vie à un texte engagé, qui questionne notre rapport au monde, à l’urgence climatique, à ce qui se délite… et à ce qu’il reste à sauver.

À travers une forme courte et accessible (40 minutes), Fondre surprend, émeut et invite à réfléchir autrement.

️ Entrée libre Tout public

Réservation conseillée atelier13collectif@gmail.com .

Maison Jacques Prévert / 81 Rue Montigny, 76200 Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 10 83 atelier13collectif@gmail.com

English : [Théatre] Fondre

For Atelier 13 collectif?s end-of-year presentation, come and discover Fondre, a sensitive, hard-hitting play by Guillaume Poix, directed by Romain Collard.

Twelve actors bring to life an engaging text that questions our relationship with the world, with the urgency of climate change, with what is disintegrating? and with what remains to be saved.

In a short, accessible form (40 minutes), Fondre surprises, moves and invites us to think differently.

?? Free admission ? All audiences

? Reservation recommended: atelier13collectif@gmail.com

German :

Anlässlich der Jahresabschlusspräsentation des Atelier 13 collectif sehen Sie Fondre, ein sensibles und eindringliches Stück von Guillaume Poix, inszeniert von Romain Collard.

Auf der Bühne erwecken zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler einen engagierten Text zum Leben, der unsere Beziehung zur Welt, zur Klimakrise, zu dem, was zerfällt, und zu dem, was noch zu retten ist, in Frage stellt.

In einer kurzen und zugänglichen Form (40 Minuten) überrascht und berührt Fondre und regt zum Nachdenken an.

?? Eintritt frei ? Für jedes Publikum

? Reservierung empfohlen: atelier13collectif@gmail.com

Italiano :

Nell’ambito della presentazione di fine anno dell’Atelier 13 collectif, venite a scoprire Fondre, una pièce sensibile e di grande impatto di Guillaume Poix, diretta da Romain Collard.

Sul palcoscenico, dodici attori danno vita a un testo coinvolgente che mette in discussione il nostro rapporto con il mondo, con l’emergenza climatica, con ciò che sta crollando e con ciò che resta da salvare.

In una forma breve e accessibile (40 minuti), Fondre ci sorprende, ci commuove e ci invita a pensare in modo diverso.

?? Ingresso libero? Tutti gli spettatori

? Prenotazione consigliata: atelier13collectif@gmail.com

Espanol :

En el marco de la presentación de fin de año del Atelier 13 collectif, venga a descubrir Fondre, una obra sensible y contundente de Guillaume Poix, dirigida por Romain Collard.

Sobre el escenario, doce actores dan vida a un texto cautivador que cuestiona nuestra relación con el mundo, con la emergencia climática, con lo que se desmorona… y con lo que queda por salvar.

De forma breve y accesible (40 minutos), Fondre sorprende, conmueve e invita a pensar de otra manera.

?? Entrada gratuita ? Todos los públicos

? Reserva recomendada: atelier13collectif@gmail.com

L’événement [Théatre] Fondre Dieppe a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie