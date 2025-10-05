Théâtre forain Le petit théatre, collectif Autre Direction Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Théâtre forain Le petit théatre, collectif Autre Direction

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête de l’endroit où monter leur petit théâtre. Les aventures qu’ils rencontrent en chemin sont librement inspirées de faits réels aussi divertissants que véridiques !

Écriture, jeu et mise en scène Thomas Feuillet Malika Gromy

Musique Malika Gromy

Scénographie, marionnettes et objets de spectacle Thomas Feuillet

Création lumière Sébastien Bonichon/Collectif Autre Direction

Tout public

Durée 45 minutes. .

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

