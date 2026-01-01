Théâtre Forêt pas qu’on s’perde !! Chavanges

Théâtre Forêt pas qu’on s’perde !!

Salle des fêtes Chavanges Aube

2026-01-18 15:00:00

2026-01-18 17:30:00

2026-01-18

Christelle, patronne d’entreprise organise pour son personnel un stage de cohésion. Le but est de faire une randonnée en forêt afin que tout le monde se découvre et se connaisse. Mais la rando vire au cauchemar ! Perdus dans une forêt qu’ils ne connaissent pas, tout ce petit monde va devoir cohabiter dans une clairière sans moyen de communication et sans nourriture. Ce qui devait être un moment de partage devient un ring où les petits et gros défauts, les rancoeurs, les jalousies resurgissent. Entre règlement de compte, hypocrisie, méchanceté et faux semblants, cette balade en forêt risque de laisser un goût amer…

Une pièce en 2 actes de viviane Tardivel.

Réservation conseillée par téléphone

Ou billetterie sur place dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes 45 minutes avant le début de la séance. 10 .

Salle des fêtes Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 6 83 41 36 12 elisabeth.guindot@gmail.com

