Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Formica Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

Théâtre Formica Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre Formica

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 21:45:00

Date(s) :
2025-11-14

D’après la bande dessinée de Fabcaro.
  .

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30  animations@tonnay-charente.fr

English : Theatre: Formica

Based on the comic strip by Fabcaro.

German : Theater: Formica

Nach dem Comic von Fabcaro.

Italiano : Théâtre Formica

Basato sul fumetto di Fabcaro.

Espanol : Théâtre Formica

Basado en el cómic de Fabcaro.

L’événement Théâtre Formica Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan