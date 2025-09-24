Théâtre Forum « Amour sans violence » Neuville-aux-Bois
Théâtre Forum « Amour sans violence » Neuville-aux-Bois mercredi 24 septembre 2025.
Théâtre Forum « Amour sans violence »
13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois Loiret
La Mairie de Neuville-aux-Bois, en partenariat avec la Maison des Jeunes de la commune, le CIDFF du Loiret et le Théâtre des Minuits, vous propose un Théâtre Forum sur le thème « Amour sans violence » le
Mercredi 24 septembre 2025 (de 14h à 18h) à la salle des Fêtes de Neuville-aux-Bois
Au programme
Exposition #Amour sans violence du CIDFF
Intervention et échanges avec des juristes sur toutes les formes de violences ou préjudices moraux
Animation avec mise en action d’un professeur de Self-Défense pour femmes
Théâtre débat, avec 3 saynètes sur le thème de la violence conjugale en ruralité
Envie de participer ? On vous attend nombreux pour ce théâtre forum ouvert à tous ! .
13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
English :
The Mairie de Neuville-aux-Bois (Neuville-aux-Bois Town Hall) invites you to a Forum Theatre on the theme: « Love without violence » on
Wednesday, September 24, 2025 (from 2pm to 6pm) at the Salle des Fêtes in Neuville-aux-Bois
Open to all
German :
Die Stadtverwaltung von Neuville-aux-Bois bietet Ihnen ein Forumtheater zum Thema: « Liebe ohne Gewalt » am
Mittwoch, den 24. September 2025 (von 14:00 bis 18:00 Uhr) im Festsaal von Neuville-aux-Bois
Offen für alle
Italiano :
La Mairie de Neuville-aux-Bois organizza un Teatro Forum sul tema « Amore senza violenza » il
Mercoledì 24 settembre 2025 (dalle 14.00 alle 18.00) presso la Salle des Fêtes di Neuville-aux-Bois
Aperto a tutti
Espanol :
El Ayuntamiento de Neuville-aux-Bois organiza un Foro-Teatro sobre el tema « Amor sin violencia » el
Miércoles 24 de septiembre de 2025 (de 14:00 a 18:00) en la Sala de Fiestas de Neuville-aux-Bois
Abierto a todos
