Théâtre Forum « Amour sans violence »

13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois Loiret

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 18:00:00

2025-09-24

Ouvert à tous

La Mairie de Neuville-aux-Bois, en partenariat avec la Maison des Jeunes de la commune, le CIDFF du Loiret et le Théâtre des Minuits, vous propose un Théâtre Forum sur le thème « Amour sans violence » le

Mercredi 24 septembre 2025 (de 14h à 18h) à la salle des Fêtes de Neuville-aux-Bois

Au programme

Exposition #Amour sans violence du CIDFF

Intervention et échanges avec des juristes sur toutes les formes de violences ou préjudices moraux

Animation avec mise en action d’un professeur de Self-Défense pour femmes

Théâtre débat, avec 3 saynètes sur le thème de la violence conjugale en ruralité

Envie de participer ? On vous attend nombreux pour ce théâtre forum ouvert à tous ! .

13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Mairie de Neuville-aux-Bois (Neuville-aux-Bois Town Hall) invites you to a Forum Theatre on the theme: « Love without violence » on

Wednesday, September 24, 2025 (from 2pm to 6pm) at the Salle des Fêtes in Neuville-aux-Bois

Open to all

German :

Die Stadtverwaltung von Neuville-aux-Bois bietet Ihnen ein Forumtheater zum Thema: « Liebe ohne Gewalt » am

Mittwoch, den 24. September 2025 (von 14:00 bis 18:00 Uhr) im Festsaal von Neuville-aux-Bois

Offen für alle

Italiano :

La Mairie de Neuville-aux-Bois organizza un Teatro Forum sul tema « Amore senza violenza » il

Mercoledì 24 settembre 2025 (dalle 14.00 alle 18.00) presso la Salle des Fêtes di Neuville-aux-Bois

Aperto a tutti

Espanol :

El Ayuntamiento de Neuville-aux-Bois organiza un Foro-Teatro sobre el tema « Amor sin violencia » el

Miércoles 24 de septiembre de 2025 (de 14:00 a 18:00) en la Sala de Fiestas de Neuville-aux-Bois

Abierto a todos

