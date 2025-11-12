Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre forum Salle des fêtes Aunac-sur-Charente

Théâtre forum Salle des fêtes Aunac-sur-Charente mercredi 12 novembre 2025.

Théâtre forum

Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Au secours
  .

Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 24 07 

English :

Help!

German :

Hilfe

Italiano :

Aiuto!

Espanol :

¡Socorro!

L’événement Théâtre forum Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente