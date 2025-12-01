Théâtre Forum, Bénéfice net Espace culturel Saint-Michel-en-l’Herm

Théâtre Forum, Bénéfice net

Espace culturel 1, Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Début : 2026-01-20 14:00:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Théâtre forum par la Compagnie Casus Délires

Depuis que son mari André lui a dit qu’elle était trop vieille pour se mettre à l’informatique, Simone est bien décidée à lui prouver le contraire. Elle s’est inscrite au célèbre jeu télévisé Bénéfice net et compte bien remporter le gros lot. Aidée de ses petits -enfants, ordinateur, smartphone et tablette n’ont plus de secrets pour elle, enfin presque…La voilà prête à affronter les autres candidats pour accéder au prestigieux titre de Reine du numérique. Histoire de moucher André avec…application!

A la fin du spectacle: Stands d’informations sur les lieux ressources et ateliers numériques proposés sur le territoire. Collation offerte.

Réservation à partir du 01/12/2025

Espace culturel 1, Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Forum theater by Compagnie Casus Délires

