THÉÂTRE FORUM ÊTRE ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE Langres mercredi 15 octobre 2025.
Auditorium de Langres Langres Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Tout public
Venez Découvrir, rire, débattre avec la Cie CIRTA
Une approche interactive et ludique pour échanger sur les pratiques responsables
Action menée dans le cadre du programme européen Leader 2023-2027 porté par le groupe d'action locale (GAL) du Pays de Langres
Ouvert à tous .
Auditorium de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 10 00 petr@pays-langres.fr
