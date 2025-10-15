THÉÂTRE FORUM ÊTRE ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE Langres

THÉÂTRE FORUM ÊTRE ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE Langres mercredi 15 octobre 2025.

THÉÂTRE FORUM ÊTRE ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Auditorium de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Tout public

Venez Découvrir, rire, débattre avec la Cie CIRTA

Une approche interactive et ludique pour échanger sur les pratiques responsables

Action menée dans le cadre du programme européen Leader 2023-2027 porté par le groupe d’action locale (GAL) du Pays de Langres

Ouvert à tous .

Auditorium de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 10 00 petr@pays-langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement THÉÂTRE FORUM ÊTRE ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE Langres a été mis à jour le 2025-10-04 par Antenne du Pays de Langres