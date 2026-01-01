THÉÂTRE FORUM Fontès
THÉÂTRE FORUM Fontès mercredi 21 janvier 2026.
THÉÂTRE FORUM
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Venez explorer le thème des relations et de l’égalité grâce à des petites scénettes !
Venez explorer le thème des relations et de l’égalité grâce à des petites scénettes !
Proposé par Roul’contact. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and explore the theme of relationships and equality through short sketches!
L’événement THÉÂTRE FORUM Fontès a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS