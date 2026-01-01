THÉÂTRE FORUM Fontès

THÉÂTRE FORUM

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Venez explorer le thème des relations et de l’égalité grâce à des petites scénettes !

Proposé par Roul’contact. .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com

English :

Come and explore the theme of relationships and equality through short sketches!

