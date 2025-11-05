Théâtre forum Haguenau

Théâtre forum Haguenau mercredi 5 novembre 2025.

Théâtre forum

44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Théâtre forum en direction des élémentaires sur les thème de la tolérance et du harcèlement. .

44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

