Théâtre forum Haguenau
Théâtre forum Haguenau mercredi 5 novembre 2025.
Théâtre forum
44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05
Théâtre forum en direction des élémentaires sur les thème de la tolérance et du harcèlement. .
44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr
