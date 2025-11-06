Théâtre forum International Visual Theatre Paris

Théâtre forum International Visual Theatre Paris jeudi 6 novembre 2025.

Grâce au Théâtre Forum, devenez spect’acteur/spect’atrice, proposez des alternatives, jouez-les sur scène et explorez ensemble les meilleures réactions face au sexisme ou au harcèlement, dans un cadre sécurisé et bienveillant.

Association FSCS

Découvrez le Théâtre de l’Opprimé et entraînez-vous à lutter contre les oppressions du quotidien !

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif : 12€ ou 10€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/ +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre