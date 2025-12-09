Théâtre-Forum  La laïcité ! On en parle ?  Square Job Saux Mellac

Théâtre-Forum La laïcité ! On en parle ?

Square Job Saux Salle Polyvalente Mellac Finistère

Début : 2025-12-09 19:30:00

fin : 2025-12-09 22:00:00

À l’occasion des 120 ans de la loi sur la séparation des églises et de l’état, nous vous attendons pour participer, échanger, se rappeler ce qu’est concrètement la laïcité.

Sur la forme d’un théâtre-forum par la compagnie l’Attelage, et avec la présence de Marc Ollivier, formateur certifié Valeurs de la République et Laïcité.

Gratuit. Pot convivial offert. .

Square Job Saux Salle Polyvalente Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 45 01 38

