Théâtre Forum La Vie en bleus Médiathèque Les Carmes Pertuis

Théâtre Forum La Vie en bleus

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 19h. Médiathèque Les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

La compagnie des autres présente la vie en bleu le mardi 25 novembre à 19h00 à la médiathèques les carmes

faire face aux violences intra-familiales .

Médiathèque Les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La compagnie des autres presents La vie en bleu on Tuesday, November 25 at 7:00 p.m. at the Carmes media library

German :

La compagnie des autres präsentiert la vie en bleu am Dienstag, den 25. November um 19.00 Uhr in der Mediathek les carmes

Italiano :

La compagnia degli altri presenta La vie en bleu martedì 25 novembre alle 19.00 presso la biblioteca multimediale di Carmes

Espanol :

La compagnie des autres presenta la vie en bleu el martes 25 de noviembre a las 19.00 horas en la mediateca de Carmes

