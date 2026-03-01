Théâtre Forum Le consentement EVE scène universitaire Le Mans

Théâtre Forum Le consentement

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Les saynètes interprétées par les artistes posent une question sur le (non)consentement et facilitent les échanges avec le public. Après le temps de discussion, les artistes improvisent des suites possibles à ces situations en suivant les propositions du public.

[Cies Zutano Bazar et la Morsure] .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr

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L’événement Théâtre Forum Le consentement Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72