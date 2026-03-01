Théâtre Forum Le consentement EVE scène universitaire Le Mans
Théâtre Forum Le consentement EVE scène universitaire Le Mans mercredi 25 mars 2026.
Théâtre Forum Le consentement
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Les saynètes interprétées par les artistes posent une question sur le (non)consentement et facilitent les échanges avec le public. Après le temps de discussion, les artistes improvisent des suites possibles à ces situations en suivant les propositions du public.
[Cies Zutano Bazar et la Morsure] .
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr
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L’événement Théâtre Forum Le consentement Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72