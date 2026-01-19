Théâtre Forum Lignac

Théâtre Forum

Création de scènes de théâtre sur le thème de l’éco-anxiété qui serviront ensuite de supports au débat via le théâtre forum. En partenariat avec l’association L’ail des ours et la Barda Compagnie.

Le théâtre forum est une méthode de théâtre interactif, mise au point à partir des années 1960 par Augusto Boal au Brésil. Il permet, par le jeu théâtral, de faire émerger la parole et la réflexion autour du thème choisi. Dans un premier temps, les comédien·nes (minimum 3), jouent une courte scène évoquant une situation pouvant être vécue comme problématique. Cette scène est ensuite rejouée autant de fois que nécessaire avec d’autres participant·es (du public) qui prennent la place d’un des acteur·rices afin d’imaginer une autre manière de faire et ainsi essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Le lien entre les acteur·rices et les participant·es est fait par un animateur ( le joker ) qui permet l’écoute et la reformulation des différents points de vue. .

1 rue de la poste Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 15 49 40 asso.coudacouda@gmail.com

