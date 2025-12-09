THÉÂTRE FORUM LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Mardi 16 décembre 2025

De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Espace Castel

Gratuit

Informations assolaboitamalice@gmail.com 06 13 30 11 73

Dans le cadre du Contrat de Ville, l’association La Boîte à Malice organise un théâtre forum.

Qu’est-ce qu’une théâtre forum ?

C’est un théâtre citoyen, engagé dans la mise en lumière des conflits sociétaux traversés par tous. Il propose des solutions par le débat et le jeu d’acteurs.

Venez partager vos expériences de situations vécues, vues ou entendues concernant les discriminations.

Venez participer à un atelier de théâtre collectif ouvert à tous afin de faire entendre votre voix.

Venez découvrir des scènes jouées par des comédiens professionnels et partager l’éclairage d’intervenants sur les thèmes retenus. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 13 30 11 73 assolaboitamalice@gmail.com

English :

Tuesday, December 16, 2025

9 to 11:30 a.m. and 1:30 to 4 p.m

Espace Castel

Free

Information: assolaboitamalice@gmail.com 06 13 30 11 73

L’événement THÉÂTRE FORUM LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS Lunel a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL