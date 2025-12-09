THÉÂTRE FORUM LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS Lunel
Informations assolaboitamalice@gmail.com 06 13 30 11 73
Dans le cadre du Contrat de Ville, l’association La Boîte à Malice organise un théâtre forum.
Qu’est-ce qu’une théâtre forum ?
C’est un théâtre citoyen, engagé dans la mise en lumière des conflits sociétaux traversés par tous. Il propose des solutions par le débat et le jeu d’acteurs.
Venez partager vos expériences de situations vécues, vues ou entendues concernant les discriminations.
Venez participer à un atelier de théâtre collectif ouvert à tous afin de faire entendre votre voix.
Venez découvrir des scènes jouées par des comédiens professionnels et partager l’éclairage d’intervenants sur les thèmes retenus. .
English :
Tuesday, February 17, 2026
9 a.m. to 11:30 a.m. and 1:30 p.m. to 4 p.m
Espace Castel
Free
Information: assolaboitamalice@gmail.com 06 13 30 11 73
