Théâtre-Forum Ouvert sur les droits LGBTQIA+ / Festival des Fiertés Théâtre de l’Opprimé Paris

Le théâtre-forum est une forme d’expression artistique interactive qui nous permet de plonger au cœur des enjeux sociaux et de les explorer de manière dynamique et engageante. C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de participer activement à une discussion cruciale sur les droits des personnes LGBTQIA+.

Ensemble, nous chercherons des solutions, nous sensibiliserons davantage le public et nous œuvrerons pour une société plus égalitaire et plus juste. Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour faire de cet événement un moment fort du Festival des Fiertés de Paris 12. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif et durable dans notre société. Lors de la représentation, les spectateurs sont invités à intervenir sur scène pour suggérer des solutions et des alternatives pour résoudre les situations problématiques qui sont jouées. Les acteurs jouent les scènes à plusieurs reprises, chaque fois avec une fin différente basée sur les suggestions du public.

Rejoignez-nous pour ce théâtre-forum ouvert et engageons-nous pour l’égalité des droits LGBTQIA+ !

Un théâtre-forum ouvert dédié à la lutte pour les droits LGBTQIA+ dans le cadre du Festival des Fiertés de Paris 12.

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h00 à 17h45

gratuit Tout public.

Théâtre de l’Opprimé 78 Rue du Charolais 75012 Paris

+33143458120 theatreforum@theatredelopprime.com Plus d’informations et réservation Plus d’informations et réservation