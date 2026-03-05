Théâtre forum La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Théâtre forum

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Pour la journée des droits de la femme. Avec La place aux soins et Femmes Solidaires Comment mettre plus de soin dans nos relations amoureuses et sexuelles ? Rien de tel qu’un théâtre forum animé par la Cie Arc-en-Ciel pour tenter de trouver des réponses à cette question !

Qu’est-ce que le Théâtre Forum ? C’est une méthode interactive de théâtre participatif visant à explorer des problématiques sociétales et à encourager le dialogue et la réflexion collective. .

English : Théâtre forum

For Women’s Rights Day. With La place aux soins and Femmes Solidaires How can we put more care into our loving and sexual relationships? There’s nothing like forum theater led by Cie Arc-en-Ciel to try and find answers to this question!

