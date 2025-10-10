Théâtre forum qu’est ce que la famille en 2025 ? La Pimenterie Saint-Point

Théâtre forum qu’est ce que la famille en 2025 ?

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Les Voleurs de sourire seront présents le 10 octobre à 20h pour débattre sur le sujet Qu’est ce que la famille en 2025 ?

Ce spectacle sera inédit et unique puisque rien ne sera écrit, tout sortira de l’imagination des trublions qui évolueront sur scène.

Au cours de saynètes improvisées, les comédiens s’inspireront de thèmes que le public aura rédigé sur des petits papiers lors de son arrivée.

Les thèmes tourneront autour de la thématique abordée la famille.

Un mot, une phrase, une parole…. ce sera aux membres du public de noter ce qu’ils voudront voir sur scène, puis En jeu !

Dans le cadre du projet Parents 71 .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

