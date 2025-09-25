Théâtre forum Ty Pouce Quimperlé

Théâtre forum Ty Pouce Quimperlé jeudi 25 septembre 2025.

Théâtre forum

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrets Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

Avec la compagnie L’Attelage.

Thème Convergences et divergences dans l’éducation.

Ouvert à toutes et à tous sur inscription. .

