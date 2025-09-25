Théâtre forum Ty Pouce Quimperlé
Théâtre forum Ty Pouce Quimperlé jeudi 25 septembre 2025.
Théâtre forum
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-09-25 21:00:00
2025-09-25
Avec la compagnie L’Attelage.
Thème Convergences et divergences dans l’éducation.
Ouvert à toutes et à tous sur inscription. .
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10
