Théâtre Forum Place de la Lunade Uzerche

Théâtre Forum Place de la Lunade Uzerche jeudi 12 février 2026.

Théâtre Forum

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze

Tarif : 108 – 108 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-12 2026-04-09

Proposés par la Brèche Uzerchoise, les stages Théâtre Forum proposent de mettre en scène des situations de la vie quotidienne où surgissent des conflits, des tensions ou des injustices; autant de situations pour réfléchir ensemble à la manière d’agir différemment. La réflexion collective aura pour but d’élargir nos perspectives et construire des alternatives face au conflit.

Ces ateliers ne nécessitent aucune expérience théâtrale préalable.

Public de 7 à 107 ans. .

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 98 39 09

English : Théâtre Forum

German : Théâtre Forum

Italiano :

Espanol : Théâtre Forum

L’événement Théâtre Forum Uzerche a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze