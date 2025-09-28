THÉÂTRE FOUTU MARIAGE Albaret-Sainte-Marie

THÉÂTRE FOUTU MARIAGE Albaret-Sainte-Marie dimanche 28 septembre 2025.

THÉÂTRE FOUTU MARIAGE

Albaret-Sainte-Marie Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La troupe Les Masques de la Limagnole vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de l’humour avec la comédie Foutu Mariage, écrite par Charles Istace.

La troupe Les Masques de la Limagnole vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de l’humour avec la comédie Foutu Mariage, écrite par Charles Istace.

Cette pièce raconte, avec beaucoup de légèreté et de rebondissements, les péripéties d’un veuf désargenté qui se refait une santé financière en contractant un mariage blanc avec une riche héritière. Hélas pour lui, la mariée se révèle une grande manipulatrice. Sans le savoir, l’intéressé met le doigt dans un engrenage infernal qui annonce les pires tourments.

La pièce est un vaudeville qui met en présence une pléiade de personnages truculents dont un mari désabusé, un ami à l’esprit tortueux, une épouse dénuée de tout scrupule, une voisine fort curieuse et un oncle prêt à toutes les manigances.

Cette comédie fait la part belle à l’ironie ainsi qu’aux turpitudes liées à la solitude et à la vie en couple. Les rebondissements et les situations cocasses s’enchaînent. Les sites de rencontre amènent leur lot de surprises. A la fin, l’histoire prend un tour singulier.

Un spectacle rythmé, plein de fraîcheur, qui promet des fous rires et une ambiance conviviale accessible à tous. Une belle occasion de partager un moment de théâtre populaire et chaleureux, porté par des comédiens passionnés. .

Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

The troupe Les Masques de la Limagnole invites you to an evening of humor with the comedy Foutu Mariage, written by Charles Istace.

German :

Die Theatergruppe Les Masques de la Limagnole lädt Sie zu einem humorvollen Abend mit der Komödie Foutu Mariage ein, die von Charles Istace geschrieben wurde.

Italiano :

Les Masques de la Limagnole vi invitano a una serata di umorismo con la commedia Foutu Mariage, scritta da Charles Istace.

Espanol :

Les Masques de la Limagnole le invitan a una velada de humor con la comedia Foutu Mariage, escrita por Charles Istace.

L’événement THÉÂTRE FOUTU MARIAGE Albaret-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-OT Margeride en Gévaudan