Théâtre français Toqué avant d’entrer Oderen

Théâtre français Toqué avant d’entrer

Allée des Tilleuls Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 20:15:00

fin : 2026-05-02 20:15:00

Date(s) :

2026-04-11

Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale, mais il est obligé d’inventer un TOC pour pouvoir y vivre avec d’autres toqués . Pour un doubleur de voix pour dessins animés comme lui, rien de plus facile. Cependant, pour avoir la garde de ses enfants après le divorce, Hervé va mentir à sa femme, à ses colocataires et même à Camille Levasseur, juge aux affaires familiales. Peut-on mentir indéfiniment sans risquer de perdre l’amour de sa vie ? La pièce sera précédée du quart d’heure des enfants.

Allée des Tilleuls Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 74 31 93 cerclestemarie.oderen@hotmail.com

English :

Since being evicted from his marital home, Hervé has been looking for a place to live in Paris. He finds an ideal flat-share, but is forced to invent an OCD in order to live there with other weirdos . For a cartoon voice dubber like him, nothing could be easier. However, to get custody of his children after the divorce, Hervé will lie to his wife, his roommates and even to Camille Levasseur, the family court judge. Can you lie indefinitely without risking losing the love of your life? The play will be preceded by the children’s quarter-hour.

