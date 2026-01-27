Théâtre France-Fiction Briare

Théâtre France-Fiction

Découvrez France-Fiction par la Cie Les Unes et les Autres ! Spectacle vivant et engagé au Théâtre de l’Escabeau à Briare. Deux représentations samedi 1er février à 20h30 et dimanche 8 février à 16h. Ne manquez pas cet événement théâtral !

Et si les grèves ne s’étaient pas arrêtées en 68 ?

Dans France-Fiction on rallume la mèche de la révolution manquée pour en finir avec le vieux monde… plus tôt que prévu !

Trois comédien·ne·s doivent jouer une pièce documentaire sur les grandes grèves de mai 1968. Mais déçu.es par la défaite du mouvement, ils et elles décident finalement de réécrire l’histoire en direct. C’est la naissance d’une uchronie , une histoire alternative punk et déjantée où les années 60/70 deviennent une véritable bascule sociale, écologique et féministe dans

l’Histoire de France. France-Fiction, c’est une fable drolatique, un conte politique pour rire et rêver ensemble à des lendemains qui chantent. 8 .

Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservationt@theatre-escabeau.com

English :

Discover France-Fiction by Cie Les Unes et les Autres! A lively, committed show at the Théâtre de l’Escabeau in Briare. Two performances: Saturday February 1 at 8.30pm and Sunday February 8 at 4pm. Don’t miss this theatrical event!

