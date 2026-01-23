THÉÂTRE France, pièce de cœur Théophile Sclavis Salle de l’étoile Saintes

THÉÂTRE France, pièce de cœur Théophile Sclavis

Salle de l’étoile Place de l’echevinage Saintes Charente-Maritime

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-05

À travers cette pièce du dramaturge anglais Tim Crouch, le metteur en scène Théophile Sclavis nous tend un miroir du monde de l’art contemporain devenu marché spéculatif.

Salle de l’étoile Place de l’echevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

English :

In this play by English playwright Tim Crouch, director Théophile Sclavis holds up a mirror to the world of contemporary art, which has become a speculative market.

