Théâtre France Reichshoffen

France est un spectacle sur une équipe, un pays, une joie. Un de ces événements que vous vivez enfant et qui vous permettent de croire que tout est possible. Réunis par Natacha, leur coach-metteure en scène, Simon, Alexis, Augustin, Francis, Hugo, Paul, et Maxence retraversent ensemble les matchs de l’équipe de France pendant la Coupe du Monde 1998. En marchant dans les pas des héros de leur enfance, ils découvrent les difficultés, les doutes et les joies du construire ensemble . Qu’est-ce que 98 raconte de notre identité collective ? Comment devient-on champion du monde ? Sept épreuves attendent notre équipe, sept matchs, pour décrocher l’étoile et écrire la plus grande page de notre histoire. .

France is a show about a team, a country, a joy. One of those events you experience as a child that makes you believe anything is possible.

