Théâtre Frantz Charleville-Mézières

Théâtre Frantz

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Frantz, jeune actif à la vie réglée comme un métronome, voit son existence chamboulée quand un de ses proches casse subitement sa pipe. La rengaine quotidienne s’effondre et un destin déboule. Avec fracas.Ils sont cinq et se sont rencontrés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, l’une des plus prestigieuses écoles du monde. Ces comédiens nous racontent avec humour et poésie les aventures de Frantz. Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous transportent dans une histoire sensorielle pleine de délicatesse et de malice.Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Frantz, a young working man whose life is regulated like a metronome, sees his existence turned upside down when one of his relatives suddenly breaks his pipe. The daily routine collapses, and a new destiny is born. Five of them met at the École internationale de théâtre Jacques Lecoq, one of the most prestigious schools in the world. These actors recount Frantz?s adventures with humor and poetry. Creating striking sound atmospheres, these artists transport us into a sensory story full of delicacy and mischief.Discover prices.

German :

Frantz, ein junger Berufstätiger, dessen Leben wie ein Metronom verläuft, sieht sein Leben auf den Kopf gestellt, als einer seiner Verwandten plötzlich seine Pfeife abbricht. Der Alltag bricht zusammen und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Sie sind fünf Schauspieler, die sich an der École internationale de théâtre Jacques Lecoq, einer der renommiertesten Theaterschulen der Welt, kennengelernt haben. Diese Schauspieler erzählen uns mit Humor und Poesie die Abenteuer von Frantz. Durch die Schaffung eindrucksvoller Klangatmosphären entführen uns die Künstler in eine sinnliche Geschichte voller Zartheit und Bosheit.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Frantz, un giovane lavoratore la cui vita è regolata come un metronomo, si ritrova con la vita stravolta quando una persona a lui cara viene improvvisamente a mancare. La routine quotidiana viene sconvolta e nasce un nuovo destino. Cinque di loro si sono incontrati alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq, una delle più prestigiose al mondo. Questi attori raccontano le avventure di Frantz con umorismo e poesia. Creando suggestive atmosfere sonore, questi artisti ci trasportano in una storia sensoriale piena di delicatezza e malizia.Scoprite i prezzi.

Espanol :

Frantz, un joven trabajador cuya vida se regula como un metrónomo, ve cómo su vida da un vuelco cuando alguien cercano a él estira la pata repentinamente. La rutina diaria se hace añicos y nace un nuevo destino. Cinco de ellos se conocieron en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, una de las más prestigiosas del mundo. Estos actores narran las aventuras de Frantz con humor y poesía. Creando impactantes atmósferas sonoras, estos artistas nos transportan a una historia sensorial llena de delicadeza y picardía.Descubra los precios.

L’événement Théâtre Frantz Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme